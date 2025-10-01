New York'ta 17 Katlı Binada Korkutan Patlama: Kısmi Çökme Meydana Geldi

New York'ta 17 katlı bir binada çökme meydana geldiği bildirildi. çökmenin gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

ABD’nin New York kentinde 17 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Yetkililerin ilk açıklamalarına göre, çökmenin nedeni gaz patlaması olarak belirlendi.

New York'ta 17 Katlı Binada Korkutan Patlama: Kısmi Çökme Meydana Geldi - Resim : 1
Patlamanın gaz kaynaklı olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çöp bacası olarak kullanılan bölümünde çökme meydana geldiği bildirildi.

Olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma rapor edilmediği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

New York ABD
