Trump Katar’a Kalkan Oldu: Saldırı Halinde Askeri Müdahale Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Katar'a olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesini imzaladığı açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kamuoyuyla paylaşıldı.

Kararnamede, "ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır" denildi.

Kararnamede ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği ifade edildi.

Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'ın, "ABD ile Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ile istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" bilgisi verildi.

Kaynak: DHA

