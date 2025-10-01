Sumud Filosu’na Avrupa Freni! Önce İtalya Şimdi İspanya...

İspanya, İtalya’nın ardından Küresel Sumud Filosu’na "Yüksek riskli sulardan uzak durun" çağrısı yaptı. Her iki ülke de donanma gemilerini geri çekti.

Son Güncelleme:
Sumud Filosu’na Avrupa Freni! Önce İtalya Şimdi İspanya...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya’nın ardından İspanya da Küresel Sumud Filosu’na 'yüksek riskli bölgelere girmeme' uyarısı yaptı. Madrid yönetimi, kendi donanma gemilerinin de Gazze açıklarında İsrail tarafından 'yasaklı bölge' ilan edilen sulara girmeyeceğini duyurdu. İspanya’nın Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, basına yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu’ndan oldukça net bir ricamız var; tehlikeli sulara girmeyin" dedi. Lopez ayrıca, İspanya’nın gönderdiği destek ekibinin de daha önce Madleen ve Mavi Marmara olaylarının yaşandığı bölgelerden uzak duracağını vurguladı.

MSB'den Sumud Filosu İçin Kritik Tahliye Hamlesi!MSB'den Sumud Filosu İçin Kritik Tahliye Hamlesi!Dünya

Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek AlarmdaRiskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek AlarmdaDünya

Sumud Filosu Müdahale Hattına Yaklaşıyor, İtalya AyrılıyorSumud Filosu Müdahale Hattına Yaklaşıyor, İtalya AyrılıyorDünya

İTALYA DA BENZER BİR ÇAĞRI YAPMIŞTI

Benzer bir çağrı daha önce İtalya’dan gelmişti. Başbakan Giorgia Meloni, 30 Eylül akşamı, hem İtalyan gemilerine hem de Sumud Filosu’na seslenerek "Derhal misyonunuzu durdurun" uyarısında bulunmuştu. Meloni, İsrail ile devam eden çatışmaların ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Planı çerçevesinde kurulan 'hassas dengeyi' bozabileceğini savunmuştu.

İtalya ve İspanya, 23 Eylül gecesi Yunanistan açıklarında Sumud Filosu’na yönelik düzenlenen dron saldırısı sonrasında filoya destek için askeri gemiler göndermişti. Her iki ülkenin donanma unsurları, 23 Eylül’den bu yana filoya eşlik ediyordu. Bu arada Sumud Filosu, Gazze'ye gitmekte kararlı olduğunu duyurdu.

Kaynak: T24

Etiketler
Sumud Filosu İspanya
Son Güncelleme:
Filipinler’deki 6,9 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı Artıyor Filipinler’de 6,9 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı Artıyor
16 Milyon Emekliye Ömür Boyu Bedava! İşte Aranan Şartlar 16 Milyon Emekliye Ömür Boyu Bedava
Maçın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı! Liverpool’un Teknik Patronundan Okan Buruk’a Olay Hareket: Galatasaray Taraftarı Küplere Binecek Okan Buruk’a Olay Hareket
MSB'den Sumud Filosu İçin Kritik Tahliye Hamlesi! MSB'den Sumud Filosu İçin Kritik Tahliye Hamlesi!
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı