Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik F-35 Açıklaması! 'Trump’a Hatırlattım'

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. TRT'nin haberine göre Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump'a F-35 uçaklarının parasını verdiğimizi hatırlattım. Şimdi de takibini yapacağız. Şimdi de onlardan bazı beklentilerimiz var. Gelişmeleri göreceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, ortak olduğu F-35 programı kapsamında 100’den fazla uçak almayı planlamış ve bu süreçte yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı. Ancak 2017’de Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından ABD, güvenlik gerekçesiyle Türkiye’yi programdan çıkarmıştı. 2019’da teslim edilmesi beklenen F-35’ler Türkiye’ye verilmedi. Türkiye de ödediği paranın iadesi ya da başka yollarla telafi edilmesi talebinde bulundu. ABD tarafı bu süreçte Türkiye’ye yeni F-16 satışını ve mevcut filonun modernizasyonunu gündeme getirdi. Ancak henüz asıl talebe ilişkin bir adım atılmadı.

