Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik F-35 Açıklaması! 'Trump’a Hatırlattım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile F-35 sürecine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Trump’a F-35 uçaklarının parasını verdiğimizi hatırlattım, sürecin takibini yapacağız" dedi.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. TRT'nin haberine göre Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump'a F-35 uçaklarının parasını verdiğimizi hatırlattım. Şimdi de takibini yapacağız. Şimdi de onlardan bazı beklentilerimiz var. Gelişmeleri göreceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, ortak olduğu F-35 programı kapsamında 100’den fazla uçak almayı planlamış ve bu süreçte yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı. Ancak 2017’de Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından ABD, güvenlik gerekçesiyle Türkiye’yi programdan çıkarmıştı. 2019’da teslim edilmesi beklenen F-35’ler Türkiye’ye verilmedi. Türkiye de ödediği paranın iadesi ya da başka yollarla telafi edilmesi talebinde bulundu. ABD tarafı bu süreçte Türkiye’ye yeni F-16 satışını ve mevcut filonun modernizasyonunu gündeme getirdi. Ancak henüz asıl talebe ilişkin bir adım atılmadı.

