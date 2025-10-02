İtalya Ayağa Kalktı! Sumud Filosu İçin Genel Grev Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, İtalya’da sendikaları harekete geçirdi. Ülkenin en büyük işçi sendikası CGIL, 3 Ekim Cuma günü ülke çapında genel greve gideceklerini duyurdu.CGIL’in açıklamasında, “İçinde İtalyan yurttaşlarının da bulunduğu sivil gemilere yapılan saldırı yalnızca savunmasız insanlara karşı işlenmiş bir suç değildir. Aynı zamanda hükümetimizin işçilerini açık denizde terk etmesi anayasal ilkelerin ağır ihlalidir” ifadeleri yer aldı. Sendika, bu saldırının hem 'anayasal düzene darbe' hem de Filistin halkına yönelik insani yardımı engelleyen 'soykırımcı bir operasyon' olduğuna dikkat çekti.

2 SENDİKADAN DAHA DESTEK

Genel greve metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek verecek. Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini’nin grevi sınırlamayı değerlendirdiği iddia edildi. Bu arada İsrail’in saldırısı İtalya’da akşam saatlerinde binlerce kişiyi sokaklara döktü. Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova’da yapılan gösterilerde “Her şeyi durduralım” sloganları yükseldi. Roma’da Termini Garı’nı dolduran kalabalık, daha sonra başbakanlık binasına doğru yürüyüşe geçti. Napoli’deki eylemler tren seferlerini durma noktasına getirdi.

Kaynak: AA