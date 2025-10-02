İtalya Ayağa Kalktı! Sumud Filosu İçin Genel Grev Kararı

İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısı İtalya’da büyük tepki çekti, ülkenin en büyük sendikası CGIL 3 Ekim’de genel grev çağrısı yaptı. Roma’dan Napoli’ye kadar binlerce kişi sokaklara çıkarak İsrail’i protesto etti.

İtalya Ayağa Kalktı! Sumud Filosu İçin Genel Grev Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, İtalya’da sendikaları harekete geçirdi. Ülkenin en büyük işçi sendikası CGIL, 3 Ekim Cuma günü ülke çapında genel greve gideceklerini duyurdu.CGIL’in açıklamasında, “İçinde İtalyan yurttaşlarının da bulunduğu sivil gemilere yapılan saldırı yalnızca savunmasız insanlara karşı işlenmiş bir suç değildir. Aynı zamanda hükümetimizin işçilerini açık denizde terk etmesi anayasal ilkelerin ağır ihlalidir” ifadeleri yer aldı. Sendika, bu saldırının hem 'anayasal düzene darbe' hem de Filistin halkına yönelik insani yardımı engelleyen 'soykırımcı bir operasyon' olduğuna dikkat çekti.

2 SENDİKADAN DAHA DESTEK

Genel greve metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek verecek. Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini’nin grevi sınırlamayı değerlendirdiği iddia edildi. Bu arada İsrail’in saldırısı İtalya’da akşam saatlerinde binlerce kişiyi sokaklara döktü. Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova’da yapılan gösterilerde “Her şeyi durduralım” sloganları yükseldi. Roma’da Termini Garı’nı dolduran kalabalık, daha sonra başbakanlık binasına doğru yürüyüşe geçti. Napoli’deki eylemler tren seferlerini durma noktasına getirdi.

Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı'Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı'Dünya

İsrail, Sumud Filosu'ndaki Gemilere El Koymaya Başladı! İşte Dakika Dakika Gelişmelerİsrail, Sumud Filosu'ndaki Gemilere El Koymaya Başladı! İşte Dakika Dakika GelişmelerDünya

Sumud Filosu’na Avrupa Freni! Önce İtalya Şimdi İspanya...Sumud Filosu’na Avrupa Freni! Önce İtalya Şimdi İspanya...Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Sumud Filosu İtalya
Dev Hava Yolu Şirketi İflas Etti! Tüm Uçuşlar Bir Anda İptal Oldu, Yüzlerce Çalışan İşsiz Kaldı Dev Hava Yolu Şirketi İflas Etti
Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!
İsrail, Sumud Filosu'ndaki Gemilere El Koymaya Başladı! İşte Dakika Dakika Gelişmeler İsrail, Sumud Filosu'ndaki Gemilere El Koymaya Başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!
İtalya Ayağa Kalktı! Sumud Filosu İçin Genel Grev Kararı İtalya Ayağa Kalktı! Sumud Filosu İçin Genel Grev Kararı
Eşi Benzeri Yok! Elon Musk, Servetiyle Tarihe Geçti! Eşi Benzeri Yok! Elon Musk, Servetiyle Tarihe Geçti!
Samsun’da Feci Kaza! 2 Ölü Samsun’da Feci Kaza! 2 Ölü
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor