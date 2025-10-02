Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail askerleri tarafından kuşatıldı. Kuşatılan gemilerden bazılarına el konuldu. Uluslararası sularda düzenlenen bu saldırıya Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı açıklamada, söz konusu müdahale 'uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi' olarak tanımlandı.

'İSRAİL HERKESİ HEDEF ALIYOR'

Açıklamada, saldırının yalnızca Gazze halkını değil, İsrail’in uyguladığı zulme karşı çıkan herkesi hedef aldığının altı çizildi. “Bu, Netanyahu hükümetinin faşist ve militarist politikalarının Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ispatıdır” denildi.

ACİL HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Açıklamada Türk vatandaşların da bulunduğu filo katılımcılarının güvenliği için diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edildiği, İsrail tarafından alıkonulanların bir an önce serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin başlatıldığı belirtildi. Ayrıca saldırının faillerine karşı hukuki yollara başvurulacağı vurgulandı. BM ve tüm uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunulan açıklamanın devamında Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardıma izin verilmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiği ifade edildi.