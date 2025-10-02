Kolombiya Sumud Filosu'na Saldırıyı Affetmedi: 'Tüm İsrailli Diplomatları Sınır Dışı Edeceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından sert açıklamalarda bulundu. Petro, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Elimizdeki bilgi doğruysa bu, Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya’daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından ülkesindeki tüm İsrailli diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı

'HITLER SİYASETTE YAŞIYOR'

Netanyahu’yu hedef alan Petro, filozof Hannah Arendt’in 1950’lerde dile getirdiği totalitarizm uyarılarını hatırlatarak, “"Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

İKİ VATANDAŞ ALIKONULDU

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro’nun bu kararı almasında filoda bulunan iki Kolombiya vatandaşının İsrail güçleri tarafından alıkonulması etkili oldu.

İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi alıkoydu

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırısını kınadı. Açıklamada, “Kolombiya, yurt dışındaki vatandaşlarının fiziksel bütünlüğünü, özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal eden her türlü eylemi kesin bir şekilde reddediyor” denildi.

'DERHAL SERBEST BIRAKIN'

Bakanlık, alıkonulan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ederek, “Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve dost ülkeleri, filodaki tüm üyelerin, özellikle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması için acilen diplomatik baskı yapmaya çağırıyoruz” çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA