Oktoberfest’te Bomba Paniği: Festival Alanı Boşaltıldı

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest etkinlikleri, gelen bomba ihbarı nedeniyle geçici olarak durduruldu. Polis bölgede geniş çaplı arama yaptı, ancak ihbar asılsız çıktı. Kundaklanan bir evde ölü bulunan kişiyle tehdidin bağlantılı olabileceği bildirildi.

Almanya’nın en önemli festivallerinden biri olan Oktoberfest’te bomba paniği yaşandı. Münih’te düzenlenen ve “Bira Bayramı” olarak da bilinen festival, bomba ihbarı üzerine geçici olarak kapatıldı. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, doğrulanmış bir bomba tehdidi aldıklarını ve etkinlik alanının tamamen boşaltıldığını duyurdu.

FESTİVAL ALANI ARANDI

İlk açıklamalarda festival alanının saat 17.00’ye kadar kapalı kalacağı belirtilse de, yapılan aramaların ardından tehlikenin ortadan kalktığı bildirildi. İhbarın asılsız çıkması üzerine festival 17.30 itibarıyla yeniden başladı. Bu süreçte çok sayıda polis, köpeklerle birlikte patlayıcı araması yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Bomba tehdidinin, aynı günün sabahında Münih’in Lerchenau bölgesinde yaşanan olayla bağlantılı olduğu aktarıldı. Buradaki bir evde çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

İNTİHAR ETTİ

Yangından kısa süre sonra, olay yerine beş dakikalık mesafede bulunan Lerchenauer Gölü yakınlarında silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin yanan eve patlayıcı düzenekler yerleştirdiği ve daha sonra intihar ettiği belirlendi. Kundaklanan evin ölen şahsın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay yerinde bomba imha uzmanları incelemeler yaptı. Ayrıca ölen kişinin üzerinde bulunan sırt çantasında patlayıcı madde olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

ÇOK OKUNANLAR
