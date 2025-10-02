İstanbul'da Metro Yangını! Yolcular Hemen Tahliye Edildi
İstanbul'da Bakırköy-Kayaşehir Metro hattının Mahmutbey durağında metronun fren balataları alev aldı. Yangının ardından metro tahliye edilirken, istasyon da boşaltıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında yangın çıktı. Yangının metronun fren balatalarında çıktığı belirtilirken, yolcuların tahliye edilmesinin ardından istasyon kapatıldı.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarından yükselen dumanlar vatandaşları telaşlandırdı. Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu.
Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Olayın ardından yolcular tahliye edildi ve istasyon kapatıldı. Yangının ardından metro garaja götürüldü.
Kaynak: İHA