İstanbul'da Metro Yangını! Yolcular Hemen Tahliye Edildi

İstanbul'da Bakırköy-Kayaşehir Metro hattının Mahmutbey durağında metronun fren balataları alev aldı. Yangının ardından metro tahliye edilirken, istasyon da boşaltıldı.

İstanbul'da Metro Yangını! Yolcular Hemen Tahliye Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında yangın çıktı. Yangının metronun fren balatalarında çıktığı belirtilirken, yolcuların tahliye edilmesinin ardından istasyon kapatıldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarından yükselen dumanlar vatandaşları telaşlandırdı. Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu.

İstanbul'da Metro Yangını! Yolcular Hemen Tahliye Edildi - Resim : 1
Yangının ardından kısa süreli bir panik yaşandı.

Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Olayın ardından yolcular tahliye edildi ve istasyon kapatıldı. Yangının ardından metro garaja götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Metro Yangın
Futbolcular İstedi, Sadettin Saran Düğmeye Bastı! Fenerbahçe’den Flaş Tedesco Kararı Fenerbahçe’den Flaş Tedesco Kararı
Eskiden Yüzüne Bakılmazdı, Bugün Servet Değerinde! Fiyatı 45 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor Eskiden Yüzüne Bakılmazdı, Bugün Servet Değerinde!
Hatay’da Ters Dönen Minibüste Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu! Saniyelerle Yarıştılar Ters Dönen Minibüste Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu
Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir Dev Şirket Arabistan'a Satıldı! Çalışanlar Diken Üstünde
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı: Fransa-Türkiye-Suriye Hattında Dehşet Ailesi Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!