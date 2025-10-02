Hatay’da Ters Dönen Minibüste Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu! Saniyelerle Yarıştılar

Hatay’da bir minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü, araca sıkıştı. Yardım sonrasında araçtan çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

Hatay’da Ters Dönen Minibüste Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu! Saniyelerle Yarıştılar - Resim : 1
Şoför ters dönen araca sıkıştı

M.E.D. idaresindeki 31 AUF 119 plakalı minibüs, yol kenarındaki bulunan elektrik direğine çarptı. Şoför ve araçta bulunan M.O. çarpma sonrasında ters dönen minibüste sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay’da Ters Dönen Minibüste Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu! Saniyelerle Yarıştılar - Resim : 2
itfaiye ekiplerinin müdahalesi hayat kurtardı

Araçta sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan şoför ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da Ters Dönen Minibüste Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu! Saniyelerle Yarıştılar - Resim : 3

