Deprem Davasında Kritik Gelişme: AKP'li Yapsatçıyı Saklayan İçin de Hapis Talebi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi ve yapsatçı Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkıldı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Yunus Kaya'nın Mersin'in Erdemli ilçesinde akrabası Murat Kaya'nın yanında saklandığı, deprem döneminde Nurdağı Kaymakamı olarak görev yapan ve halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan Seyfullah Ordueri tarafından Mersin'in Erdemli ilçesine getirildiği belirlendi. Kaya'yı Mersin'de saklamakla suçlanan akrabası Murat Kaya hakkında açılan davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Savcı, görüşünde "Sanık Murat Kaya hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan açılan kamu davasında ise Yunus Kaya hakkında Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023/2117 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yakalama emri çıkarıldığı, çıkarılan yakalama emrine binaen şahsın yakalanması amacıyla Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Tekir Ağacı Caddesi'nde bulunan bir sitede arama yapıldığı, yapılan arama sonucunda herhangi bir kişinin bulunmadığı ancak ikamet ışıklarının ve klimanın açık olduğu, Yunus Kaya isimli şahsa ait kimlik belgeleri ile ruhsatlı silah ve cep telefonunun ikamet içerisinde bulunarak el konulduğu"na yer verdi.

Ayrıca olaya ilişkin site güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda "14 Şubat 2023 günü saat 21.54 sıralarında siyah renkli 33 DFD 34 plaka sayılı BMW marka bir aracın sürücü koltuğundan eski Nurdağı Kaymakamı olduğu tespit edilen Seyfullah Ordueri'nin, yolcu koltuğunda ise Yunus Kaya isimli şahsın birlikte indiği, apartman girişinde sanık Murat Kaya'nın Seyfullah Ordueri ile Yunus Kaya isimli şahısları karşıladığının görüldüğü, sanık Murat Kaya'nın Yunus Kaya'nın yakalanmasına engel olmak amacıyla Mersin ilinde H.E. isimli şahsa ait söz konusu ikameti sanık Yunus Kaya'ya tahsis edip kullanmasını sağlayarak yakalanmamasına imkan sağlamak suretiyle üzerine atılı 'suçluyu kayırma' suçunu işlediğinin sabit olduğu"nun anlaşıldığı belirtildi.

Savcı görüşünün devamında "Sanık Murat Kaya'nın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 283/1. maddesi gereğince cezalandırılmasına, işlediği kasıtlı suç sebebiyle TCK'nın 53. maddesi uyarınca belli haklardan yoksun bırakılmasına talep ve mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

TCK'nın 283/1. maddesinde, "Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü bulunuyor.

Kaynak: ANKA