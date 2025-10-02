Cebinde Bu 50 TL’den Olanlar Köşeyi Döndü! Artık Binlerce Lira Değerinde

Cebinde bu 50 TL’den olanlar köşeyi döndü. Aynı anda 3 farklı baskı hatası olan 1986 basımı 50 liralık madeni paralar, koleksiyoncular tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki 50 TL madeni paraları ilgili kılan şeyler neler? Ay-yıldızın kayması, Atatürk portresindeki bozulma ve orantısız ‘50’ rakamı değerini 10 kat artırıyor. Koleksiyoncular bu madeni paralara 5 bin TL’yi aşan fiyatlar verebiliyor.

Cebinde Bu 50 TL’den Olanlar Köşeyi Döndü! Artık Binlerce Lira Değerinde
Elinde bu madeni paralardan olanlar bayram edecek. Son dönemde koleksiyon meraklıları hatalı para basımlarını didik didik araştırmaya başladı. Son olarak 1986 basımı 50 liralık madeni paraların fiyatları dudak uçuklattı.

Nadir olarak bulunan bu paralar, yalnızca nostaljik açıdan değil yatırım aracı olarak da görülmekte. Bu ilginin en güncel örneklerinden biri, 1986 yılında basılan hatalı bir 50 liralık madeni para.

Cebinde Bu 50 TL’den Olanlar Köşeyi Döndü! Artık Binlerce Lira Değerinde - Resim : 1
Bu paralar artık servet değerinde

Koleksiyonerlerin bu kadar ilgi gösterdiği madeni paranın değerini ise bu 3 hata belirliyor. Uzmanlara göre, bu durum onun değerini katlayan en önemli unsur. İlk dikkat çeken hata, madeni para üzerindeki ay-yıldızın baskı merkezine göre kaymış olması. İkinci olarak, Atatürk portresinde özellikle yüz ve göz çevresinde "gözyaşı" izlenimi veren belirgin bir bozulma göze çarpıyor. Üçüncü hata ise, "50" rakamının olması gerekenden büyük ve orantısız biçimde basılmış olması.

Cebinde Bu 50 TL’den Olanlar Köşeyi Döndü! Artık Binlerce Lira Değerinde - Resim : 2
Bu 3 hata onları özel kılıyor

Eskiden yalnızca nominal değeri kadar kıymet verilen bu tür paralar, artık koleksiyon piyasasında ciddi meblağlara alıcı buluyor. Özellikle bu 1986 tarihli hatalı 50 TL, nadirliği sayesinde 5 bin TL'nin üzerinde fiyatlara el değiştiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

