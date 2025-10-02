Eskiden Yüzüne Bakılmazdı, Bugün Servet Değerinde! Fiyatı 45 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor
Eskiden yüzüne bakılmayan bazı ürünler şimdilerde adeta servet değerinde. Koleksiyoncular tarafından ilgi gören bu ürünler günümüzde uçuk fiyatlara satılabiliyor. Özellikle renkli personeller bazı sitelerde 45 bin TL’ye kadar satılmakta. Antikacılar özellikle tam olan porselen takımlarının 2 – 2.5 bin lira civarında satıldığını ifade etti.
Eski ve nostaljik ürünlere son dönemde yeniden rövanşta. Özellikle vitrinleri süsleyen ve her evde bulunan sarı personel takımları ikinci el pazarlarında yok satıyor. Fiyatları ise dudak uçuklatıyor.
Annelerimizin çeyizinde yer alan ve evleri süsleyen sarı personeller tekrardan satış rekorları kırmaya başladı. Nadir olarak bulunan ve 90’ların modası olan sarı porselen tabak ve fincanları yeniden kullanıcıların gözdesi oldu.
‘KİMSE KULLANMAZDI BUNLARI! BUGÜN KIYMETLİ OLDU’
Bazı antikacılar sarı personellerin oldukça nadir bulunduğunu ifade ederek, “Vitrinlerimizi süslerdi. Kimse kullanmazdı bunları. Bugün kıymetli oldu. 2000- 2500 civarında paralara takım olarak gidiyor.” dedi.
‘TEKRARDAN RAĞBET GÖRMEYE BAŞLADI’
Sarı personellerin tekrardan rağbet gördüklerini ifade eden işletmeciler "1980'lerde her evde olan şeyler şu anda tekrar rağbet görmeye başladı" ifadelerini kullandı.
‘45 BİN TL RAKAMLARI ABARTICI GELİYOR’
Antikacılarsa yeniden popüler olan bu fincanlar için tüketiciyi uyarıyor, "Her ürünün bir ederi vardır. Aman dikkat" diyor. Bazı sitelerde 45 bin liraya kadar satıldığı söylenen bir antikacı "Onlar abartı. Bir de perde çıkardılar. Onlar sosyal medyanın abartıları" dedi.
