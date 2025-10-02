YÖK Başkanı Erol Özvar Detayları Açıkladı! Üniversitelerde Eğitim Süresi Değişiyor, Artık 4 Yıl Olmayacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite eğitiminde yapılacak köklü değişikliği açıkladı. Bazı programlarda mezuniyet süresinin 3 yıla indirilmesi planlandığına işaret eden Özvar, "Ders planları sadeleştirilecek, AKTS sistemi yeniden gözden geçirilecek, uygulama ve araştırma temelli öğrenme modelleri güçlendirilecektir" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin üniversite eğitim sistemini dönüştürme yolunda önemli bir adım atıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son açıklamasında, bazı lisans programlarının süresinin kısaltılarak 3 yılda mezuniyet imkanı sağlanacağını duyurdu. Bu yapısal reform, öğrencileri erken yaşta iş hayatı ve bilim dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyor.

EĞİTİM SÜRESİ 3 YILA İNECEK

Özvar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yükseköğretim sistemimizin önümüzdeki dönemde en temel önceliklerinden biri, öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, beceri ve yetkinliklerle donatmak ve onları hayatın, bilimin ve mesleğin gerçekleriyle daha erken buluşturmaktır" ifadelerini kullandı. Reformun, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan modellerden esinlenerek tasarlandığını belirten Özvar, "Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, bazı programlarda üç yılda mezuniyeti mümkün kılacak yapısal reformlar da bu yol haritasının doğal bir sonucu olarak gündemimizdedir" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar Detayları Açıkladı! Üniversitelerde Eğitim Süresi Değişiyor, Artık 4 Yıl Olmayacak - Resim : 1
YÖK Başkanı Erol Özvar

PİLOT UYGULAMA MI YAPILACAK?

Değişikliğin arkasındaki gerekçeler arasında, eğitim sürecinin verimliliğini artırmak, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) yapısını gözden geçirerek ders programlarını sadeleştirmek ve uygulamalı-araştırma temelli öğrenmeyi güçlendirmek yer alıyor. Bu sayede, mezunların küresel rekabette daha donanımlı hale gelmesi hedefleniyor. Etkilenen programlara dair detaylar henüz netleşmese de, öncelikle mühendislik, işletme ve sosyal bilimler gibi alanlarda pilot uygulamalar yapılacağı tahmin ediliyor.

İşte Erol Özvar'ın paylaştığı 2030 yol haritası:

YÖK Başkanı Erol Özvar Detayları Açıkladı! Üniversitelerde Eğitim Süresi Değişiyor, Artık 4 Yıl Olmayacak - Resim : 2

YÖK Başkanı Erol Özvar Detayları Açıkladı! Üniversitelerde Eğitim Süresi Değişiyor, Artık 4 Yıl Olmayacak - Resim : 3

YÖK Başkanı Erol Özvar Detayları Açıkladı! Üniversitelerde Eğitim Süresi Değişiyor, Artık 4 Yıl Olmayacak - Resim : 4

YÖK Başkanı Erol Özvar Detayları Açıkladı! Üniversitelerde Eğitim Süresi Değişiyor, Artık 4 Yıl Olmayacak - Resim : 5

