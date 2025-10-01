YÖK Yeni Sistemi Duyurdu: Yükseköğretimde Süre Kısalıyor! Üniversiteler 3 Yıla İnebilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de yükseköğretimde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak "2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı yarın kamuoyuyla paylaşacak. Yükseköğretimin geleceğine yön verecek bu planda, üniversite eğitiminden mesleki uygulamalara kadar birçok başlık yer alıyor.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE 3 YILDA MEZUNİYET İMKANI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yol haritasıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, yükseköğretimde eğitim süresine dair dönüşümün sinyallerini verdi. Türkiye ve dünyada eğitim sürelerinin tartışıldığını ifade eden Özvar, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerini daha kısa sürede tamamlayabilmeleri için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Özvar, şunları söyledi: "Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yükseköğretim sisteminde mesleki eğitimin güçlendirilmesi de yol haritasının öncelikli başlıklarından biri olacak. Özvar, son bir buçuk yılda meslek yüksekokullarına yönelik önemli reformlar başlattıklarını hatırlatarak, istihdam piyasalarının uygulama ve deneyim beklentilerine yanıt verecek adımlar attıklarını söyledi.

Özvar, özellikle meslek kazandırmayan programların sistemden çıkarılacağını ve meslek yüksekokullarında daha nitelikli bir yapının oluşturulacağını belirtti.

YÖK Başkanı Erol Özvar

UYGULAMALI DERSLER VE STAJLAR ARTIYOR

YÖK Başkanı, uygulamalı eğitimin ve staj imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla ortak projeler yürütüldüğünü açıklayan Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yapılan protokol sayesinde meslek yüksekokulları ile sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

Yeni dönemde meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin sayısı artacak, stajlar daha kapsamlı hale getirilecek. Özvar, bu adımların temel amacının “öğrencilerin beceri ve deneyimlerini artırmak” olduğunu söyledi.

İŞ GÜCÜNE DAHA HAZIR MEZUNLAR YETİŞECEK

YÖK’ün reform adımlarıyla hedeflediği en önemli kazanımlardan biri de iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi. Özvar, uygulamaya dayalı eğitimle öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdama daha hızlı ve etkin şekilde katılabileceğini belirtti.

YOL HARİTASI YARIN AÇIKLANIYOR

"2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası", YÖK tarafından yarın resmi olarak duyurulacak. Açıklanacak detaylarla birlikte yükseköğretim sisteminde köklü değişikliklerin hayata geçmesi bekleniyor. Yeni yol haritası, Türkiye’nin genç nüfusunu hem akademik hem de mesleki anlamda daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA