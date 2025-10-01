Dört Kuzene Mezar Olmuştu: Kuyu Vahşetinde Ayrıntılar Ortaya Çıktı... Meğer Her Şey Kemal İçinmiş!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi kırsalında 18 yaşındaki Kemal Karabağ, yaklaşık 15 metre derinliğinde olan ve uzun zamandır kullanılmayan su kuyusunu temizlemeye indi. Kemal Karabağ bir süre kuyudan çıkmayınca onu merak eden kuzenleri 33 yaşındaki Mehmet Karabağ, 35 yaşındaki Mehmet Emin Karabağ ile 38 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak kuyuya indi. Fakat kısa süre içinde dört kuzenle de irtibat kesildi.

Dört kuzene mezar olan kuyu...

JENERATÖR KAYNAKLI KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Kuzenlerin yakınları durumdan şüphelenince ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler halat ve merdivenle su kuyusuna indi ve acı gerçekle karşılaştı. Ekipler, dört kuzenin de jeneratör kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kemal Karabağ

Dört kuzenin cansız bedenleri kuyudan çıkarılırken yakınları gözyaşlarını tutamadı.

KARBONMONOKSİT; ÖLÜM DÜZEYİNİN 2.5 KATI ÇIKTI

Dört kuzenin hayatını kaybettiği bölgede savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası cenazeler otopsi işlemi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin; dört kuzenin ölümüne neden olan kuyuda 500 ppm olduğu belirlendi. Çermik Belediyesi ekipleri tarafından kuyu, sabah saatlerinde iş makinesiyle kapatıldı.

Mehmet Karabağ

KUZENLER YAN YANA DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemleri sonrası cenazeler, ilçedeki Hazreti Hüseyin Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından kuzenlerin cenazeleri, kırsal Kartaltaşı Mahallesi’ne bağlı Çivan mezrasına götürülerek aile kabristanında yan yana defnedildi.

Kuzenler yan yana defnedildi.

11 ÇOCUK BABASIZ KALDI

Mehmet Karabağ’ın evli ve 4 çocuk babası, Mehmet Emin Karabağ’ın 5 çocuk babası, Hanifi Yeşilyaprak’ın ise 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Kemal Karabağ’ın ise bekar olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA