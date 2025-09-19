YÖK’ten Üniversitelere Çağrı: Gazze’deki İnsan Hakları İhlalleri Akademik Gündemde

YÖK, 2025-2026 akademik yılı açılış törenlerinde ve derslerinde Gazze’deki insan hakları ihlallerinin gündeme alınmasını istedi; İsrail’in iki yıla yakın süren katliamlarını “insanlık tarihine kara leke” olarak niteledi, üniversitelerden vicdani hassasiyet talep etti.

Son Güncelleme:
YÖK’ten Üniversitelere Çağrı: Gazze’deki İnsan Hakları İhlalleri Akademik Gündemde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 akademik yılının başlamasına sayılı günler kala üniversitelere çarpıcı bir çağrıda bulundu. YÖK’ün yazılı açıklamasına göre, yeni akademik yılın açılış törenlerinde ve derslerinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerinin de gündeme taşınması istendi. Kurul, bu talebi insani ve vicdani bir görev olarak tanımladı.

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, İsrail’in yaklaşık iki yıldır Gazze’de sürdürdüğü ve çoğunlukla bebekler, kadınlar, hastalar ile yaşlıları hedef alan “vahşi katliam” sert bir dille kınandı. Açıklamada, “İsrail’in hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği bu katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegâne temennimizdir” ifadelerine yer verildi. YÖK, bu dramın akademik platformlarda tartışılmasının, küresel farkındalığı artırmak için kritik olduğunu vurguladı.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının açılış törenlerinde ve ilk derslerde Gazze’deki insanlık krizine dikkat çekilmesi gerektiği belirtilerek, üniversite yönetimlerinden “gerekli hassasiyetin gösterilmesi” talep edildi.

Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 65 Bini AştıGazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 65 Bini AştıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İsrail Gazze Filistin YÖK
Son Güncelleme:
Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi! Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiriyor Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
Seçime Saatler Kala Belgeler Ortaya Çıkarıldı! TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar
Kilis’te Tekstil Atölyesinde Yangın! Alevler Birden Büyüdü Kilis’te Tekstil Atölyesinde Yangın! Alevler Birden Büyüdü
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı 'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı