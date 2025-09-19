YÖK’ten Üniversitelere Çağrı: Gazze’deki İnsan Hakları İhlalleri Akademik Gündemde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 akademik yılının başlamasına sayılı günler kala üniversitelere çarpıcı bir çağrıda bulundu. YÖK’ün yazılı açıklamasına göre, yeni akademik yılın açılış törenlerinde ve derslerinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerinin de gündeme taşınması istendi. Kurul, bu talebi insani ve vicdani bir görev olarak tanımladı.

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, İsrail’in yaklaşık iki yıldır Gazze’de sürdürdüğü ve çoğunlukla bebekler, kadınlar, hastalar ile yaşlıları hedef alan “vahşi katliam” sert bir dille kınandı. Açıklamada, “İsrail’in hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği bu katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegâne temennimizdir” ifadelerine yer verildi. YÖK, bu dramın akademik platformlarda tartışılmasının, küresel farkındalığı artırmak için kritik olduğunu vurguladı.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının açılış törenlerinde ve ilk derslerde Gazze’deki insanlık krizine dikkat çekilmesi gerektiği belirtilerek, üniversite yönetimlerinden “gerekli hassasiyetin gösterilmesi” talep edildi.

Kaynak: DHA