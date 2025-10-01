İzmir'de Kan Donduran Olay! Yeni Doğan Bebeğini Köprü Altına Gömdü...

İzmir'in Tire ilçesinde, Hatice D. isimli şüphelinin, yeni doğan bebeğini köprü altına gömdüğü iddia edildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’in Tire ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yeni doğmuş bebeğini gömdüğü iddia edilen 34 yaşındaki Hatice D. İsimli kadın ile 4 yakını gözaltına alındı.

Tire’nin kırsal Sarılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hatice D.'nin, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdüğü öne sürüldü. Dün gelen ihbar ve Hatice D.'nin yakınlarının şikayetiyle, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma arama köpeği, söz konusu bölgede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Hatice D.'nin evinde yapılan aramada ise üzerinde 'kan izi' olduğu değerlendirilen çamaşırlar bulundu. Bunun üzerine bugün, Hatice D. ile 4 yakını daha gözaltına alındı. 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ekipler bebeği bulmak için harekete geçti.

ÖZEL EĞTİMLİ KÖPEKLERLE HAREKETE GEÇİLDİ

Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı. Ancak henüz bebeğin bedenine ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

BEBEĞİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma titizlikle yürütülürken, bebeğin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

5 YIL ÖNCE DE PAZARDA BIRAKMIŞTI

H.D.’nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı’nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: DHA-İHA

ÇOK OKUNANLAR
