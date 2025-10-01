Can Holding Soruşturması Sürüyor... Atilla Ciner ve Şirket CEO’suna Tutuklama Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding yetkililerine yönelik olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütü yönetmek", "örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarıyla ilgili yürütülen işlemler devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan isimlerden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Gökhan Şen, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı.

Diğer şüphelilerden Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu", bu örgüt aracılığıyla ise "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "suç gelirlerinin aklanması" gibi çok yönlü yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Soruşturmanın dayanağını, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları oluşturdu. Bu raporlara göre, holding bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişi yapıldığı, paraların farklı şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve faturasız işlemler ile sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün düşürüldüğü iddia edildi.

Öte yandan suç örgütünün, çok sayıda şirket kurarak denetimden kaçtığı ve sorumlulukları örgüt üyeleri arasında paylaştırdığı belirtildi. Şirketlerde ticari faaliyet olmamasına rağmen sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların da 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında "ortaklara borçlar" kalemiyle sisteme sokulduğu, böylece suç gelirlerinin aklandığı ileri sürüldü.

Elde edilen bulgulara göre suç örgütü, yasa dışı gelirlerle medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırım yaparak ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedefledi.

Soruşturma kapsamında: 121 şirketin mal varlığına el konuldu, TMSF kayyım olarak atandı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 6'sı gözaltına alındı. "Habertürk Gazetecilik", "Show TV", "Doğa Okulları", "Enerji Petrol", "Turktobacco" gibi bilinen şirketlerin de aralarında bulunduğu pek çok şirkete kayyım atandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden: D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç örgütüne üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise sadece "örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Daha sonra dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi ve burada yürütülen soruşturmada Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyım atandı.

Soruşturma derinleştikçe dikkatler bu kez, Ciner Grubu’na çevrildi. Can Holding’in, 22 Aralık 2024 tarihinde Turgay Ciner’e ait medya şirketlerini satın aldığı ortaya çıktı. Bu satın alımların da "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bunun üzerine: Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner’in sahibi olduğu Park Holding AŞ ve bağlı şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı. Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner dahil olmak üzere 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, Can Holding ve Ciner Grubu arasında mali ve ticari ilişkiler tespit edilerek bu bağ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Son olarak, bu kapsamda 18 şirkete daha kayyım atandı.

