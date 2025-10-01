Dışarıya Güneş Kremi Süremeden Çıkamayanlar Dikkat! 18 Ürün Raflardan Toplandı, 8 Markanın Üretimi Durduruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyada cilt kanseri oranlarının en yüksek olduğu Avustralya’da güneş kremi skandalı patlak verdi.

GÜNEŞ KREMİ SKANDALI

Yanıltıcı koruma iddiaları nedeniyle bugüne kadar 18 ürün geri çağrıldı, birçok ürünün satışına ise ara verildi. Tüketici hakları savunucularının yaptığı analiz, birçok popüler ve yüksek fiyatlı güneş kreminin vaat ettiği korumayı sağlamadığını ortaya koydu. Ultra Violette’in “Lean Screen Skinscreen” adlı ürünü, güneş koruma faktörü 50+ koruma iddiasına rağmen yapılan testlerde yalnızca güneş koruma faktörü 4 değerine ulaşabildi. Ürün Ağustos ayında gönüllü olarak geri çağrıldı.

18 ÜRÜN GERİ ÇAĞIRILDI

İlaç ve Tıbbi Ürünler Düzenleme Kurumu (TGA), aynı baz formülü kullanan farklı markalara ait 20 üründe de benzer riskler bulunduğunu açıkladı. Ön bulgulara göre bu formülün güneş koruma faktörü değerinin 21’in üzerine çıkma ihtimali düşük, bazı ürünlerde ise SPF değerinin yalnızca 4’e kadar düşebileceği belirtildi.

Güneş kremi skandalı

TGA tarafından açıklanan 21 üründen 8’inin üretimi durduruldu veya piyasadan çekildi. 10 ürünün satışı askıya alındı, 2 ürün ise hâlen inceleme altında. Bir ürünün ise Avustralya’da üretilmesine rağmen ülkede satışa sunulmadığı ifade edildi. Avustralya, cilt kanseri oranlarının en yüksek olduğu ülke konumunda. Her üç Avustralyalıdan ikisinin hayatı boyunca en az bir kez cilt kanseri ameliyatı geçirdiği tahmin ediliyor. Bu nedenle ülkede güneş kremleri, dünyanın en sıkı düzenlemelerine tabi tutuluyor.

GÖZLER LABORATUVARDAN ÇIKACAK SONUÇLARA ÇEVRİLDİ

TGA, sorunlu baz formülün üreticisi Wild Child Laboratories Pty Ltd’nin üretimi durdurduğunu açıkladı. Şirketin CEO’su Tom Curnow, tesislerinde herhangi bir üretim hatası bulunmadığını, sorunun daha geniş çaplı ve endüstri genelinde yaşandığını öne sürdü.

Ancak TGA, SPF değerlerini test eden ABD merkezli Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp) laboratuvarıyla ilgili ciddi endişelerini de dile getirdi. Birçok marka, ürünlerinin SPF değerini desteklemek için bu laboratuvarın sonuçlarına güvenmişti. PCR Corp ise yaptığı açıklamada farklı test sonuçlarını “üretim partileri arasındaki değişkenlik, hammadde farklılıkları, paketleme, depolama koşulları ve ürünün yaşı” gibi dış faktörlerle açıkladı.

Kaynak: AA