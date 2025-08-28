Depremzede Öğrencilere Müjde... Özel Hak 1 Yıl Uzatıldı

YÖK, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki üniversite öğrencilerine tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı.

Depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri, talepleri halinde 2025-2026 akademik yılında da özel öğrencilik hakkından faydalanabilecek.

Bu hak kapsamında öğrenciler, talepleri halinde başka bir devlet üniversitesinde, kendi programlarıyla eşdeğer ve aynı öğretim diline sahip bir bölümde özel öğrenci olarak eğitimlerine devam edebilecek. Ayrıca, isteyen öğrenciler kayıtlarını 1 yıl süreyle dondurabilecek.

YÖK BAŞKANI DUYURDU

YÖK Başkanı Erol Özvar, kararın sosyal medyadan gelen bir öğrenci talebi sonrası alındığını açıkladı. Özvar, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti. Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu değerlendirdik ve özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdik. Bu müjdeyi öğrencilerimizle paylaşmak istiyorum."

