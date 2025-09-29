Ankara’da Kedi Besleyen Komşusuna Dehşeti Yaşattı! Annesi Saçını Tuttu, Oğlu Yumrukladı… Burnunda 3 Kırık Var

Ankara’da apartman bahçesindeki sokak kedilerini besleyen 49 yaşındaki Nihal Aras, komşuları tarafından darp edildi. Burnu 3 yerinden kırılan Aras, şikayetçi oldu ancak saldırgan komşular serbest bırakıldı. Dehşeti yaşayan Aras “Annesi saçımı arkadan tuttu, oğlu yumrukladı” dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3 Ağustos’ta korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık üç yıldır apartman bahçesinde kedileri besleyen Nihal Aras, sokak köpeklerinin kedilere zarar vermemesi için apartman giriş kapısının kapalı tutulmasını talep etti.

Ancak komşusu N.S. ve ailesi kapıyı açık bırakmaya devam etti. Taraflar arasında bu nedenle gerginlik yaşanırken, Aras binaya girdiği sırada N.S., eşi ve oğlu S.S. tarafından takip edildi.

Ankara’da Kedi Besleyen Komşusuna Dehşeti Yaşattı! Annesi Saçını Tuttu, Oğlu Yumrukladı… Burnunda 3 Kırık Var - Resim : 1
Kedi beslediği için komşuları tarafından darp edildi

BİRİ SAÇINI TUTTU, BİRİ YUMRUK ATTI

N.S.’nin Aras’ı saçından çekerek dışarı çıkardığı, S.S.’nin de yumruk atarak kadını yere düşürdüğü öne sürüldü. Burnu üç yerinden kırılan Aras, hastanede tedavi gördükten sonra şikayetçi oldu. Saldırının ardından N.S. ve S.S. polis merkezinde ifade vererek serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Aras’ın apartman girişinde saldırıya uğradığı görüldü.

Ankara’da Kedi Besleyen Komşusuna Dehşeti Yaşattı! Annesi Saçını Tuttu, Oğlu Yumrukladı… Burnunda 3 Kırık Var - Resim : 2

“HAYATIM TEHLİKEDE”

Yaşadığı dehşeti anlatan Nihal Aras, komşularının kendisine hakaret ettiğini ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Annesi saçımı arkadan tuttu, oğlu yumrukladı. Burnum üç yerden kırık, darp raporum var. Psikolojim bozuldu. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Hayatım tehlikede, adalete güveniyorum” dedi.

Ankara’da Kedi Besleyen Komşusuna Dehşeti Yaşattı! Annesi Saçını Tuttu, Oğlu Yumrukladı… Burnunda 3 Kırık Var - Resim : 3

“EŞİME BIÇAK ÇEKTİLER”

Aras, sokak kedilerini beslediği için uzun süredir komşularıyla sorun yaşadığını iddia ederek, “Köpekler bahçeye girip kedilerimi parçaladı. Eşime bıçak çektiler, aracının koltuklarını parçaladılar. Kapımın önüne kamera taktırdım ama buna rağmen saldırdılar. Cezalandırılmalarını istiyorum” diye konuştu.

Ankara’da Kedi Besleyen Komşusuna Dehşeti Yaşattı! Annesi Saçını Tuttu, Oğlu Yumrukladı… Burnunda 3 Kırık Var - Resim : 4

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Kedi Köpek Darp
Son Güncelleme:
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Fatma Zehra Kınık'tan Utandıran Hareket... Aileye 'Manevi Tazminat' Adı Altında Para Göndermiş! Aileye 'Manevi Tazminat' Adı Altında Para Göndermiş!
Kritik Alanya Galibiyeti Sonrası Muslera'dan Sürpriz Telefon! Direkt O İsmi Aradı Maç Sonrası Muslera'dan Sürpriz Telefon
Yağmur Kazaya Yol Açtı: Tır Viyadükte Askıda Kaldı Yağmur Kazaya Yol Açtı: Tır Viyadükte Askıda Kaldı
Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu