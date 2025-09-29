Ankara’da Kedi Besleyen Komşusuna Dehşeti Yaşattı! Annesi Saçını Tuttu, Oğlu Yumrukladı… Burnunda 3 Kırık Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3 Ağustos’ta korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık üç yıldır apartman bahçesinde kedileri besleyen Nihal Aras, sokak köpeklerinin kedilere zarar vermemesi için apartman giriş kapısının kapalı tutulmasını talep etti.

Ancak komşusu N.S. ve ailesi kapıyı açık bırakmaya devam etti. Taraflar arasında bu nedenle gerginlik yaşanırken, Aras binaya girdiği sırada N.S., eşi ve oğlu S.S. tarafından takip edildi.

Kedi beslediği için komşuları tarafından darp edildi

BİRİ SAÇINI TUTTU, BİRİ YUMRUK ATTI

N.S.’nin Aras’ı saçından çekerek dışarı çıkardığı, S.S.’nin de yumruk atarak kadını yere düşürdüğü öne sürüldü. Burnu üç yerinden kırılan Aras, hastanede tedavi gördükten sonra şikayetçi oldu. Saldırının ardından N.S. ve S.S. polis merkezinde ifade vererek serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Aras’ın apartman girişinde saldırıya uğradığı görüldü.

“HAYATIM TEHLİKEDE”

Yaşadığı dehşeti anlatan Nihal Aras, komşularının kendisine hakaret ettiğini ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Annesi saçımı arkadan tuttu, oğlu yumrukladı. Burnum üç yerden kırık, darp raporum var. Psikolojim bozuldu. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Hayatım tehlikede, adalete güveniyorum” dedi.

“EŞİME BIÇAK ÇEKTİLER”

Aras, sokak kedilerini beslediği için uzun süredir komşularıyla sorun yaşadığını iddia ederek, “Köpekler bahçeye girip kedilerimi parçaladı. Eşime bıçak çektiler, aracının koltuklarını parçaladılar. Kapımın önüne kamera taktırdım ama buna rağmen saldırdılar. Cezalandırılmalarını istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA