Yağmur Kazaya Yol Açtı: Tır Viyadükte Asılı Kaldı

İzmir’in Bornova ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taş yüklü tır devrilerek viyadükte askıda kaldı. Kazada hafif yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı üzerindeki viyadükte meydana geldi. Liman yönüne giden 06 FGT 332 plakalı tır, yağmurdan kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın kupası, yaklaşık 8 metre yükseklikteki viyadükten aşağıya sarkarak askıda kaldı.

Sürücü İrfan Öngen (48), kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden çıkardıkları Öngen’i sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Konak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA