Kırşehir'de FETÖ'den Aranan Eski Başkomiser Yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, firari FETÖ hükümlüsü, kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı.

Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı bir köyde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski başkomiser O.Ş, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.Ş'nin kayınvalidesinin cenazesine katılmak üzere ilçeye geleceğini tespit etti. Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, cenaze töreninin yapıldığı köyde operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan O.Ş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Kırşehir FETÖ
