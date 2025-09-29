Bakan Yerlikaya Açıkladı: Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandığını açıklayarak "Suriye’nin özgürleşmesinden sonra 509 Bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını söyledi. Bakan Yerlikaya, Suriye'nin özgürleşmesinden sonra toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya Açıkladı: Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü? - Resim : 1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını belirterek, "Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.

'GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR'

Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birinin Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi olduğunu bildiren Yerlikaya, "Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya Açıkladı: Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü? - Resim : 2

Yerlikaya paylaşımında, ülkesine dönen Suriyelilerin görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya göçmen
Son Güncelleme:
Yeni Barış Boyun İddianamesi: Çete Üyeleri Yakalanmamak İçin Yanlarında Polisle Geziyor Yeni Barış Boyun İddianamesi: Çete Üyeleri Yakalanmamak İçin Yanlarında Polisle Geziyor
Korkunç Tabloyu Paylaştı! Hakan Kara'dan Korkutan Asgari Ücret Tahmini: 'Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak' Uzman İsimden Korkutan Asgari Ücret Tahmini
Real Madrid'de Arda Güler Krizi! Saha İçindeki Konuşmaları Deşifre Oldu Real Madrid'de Arda Güler Krizi!
Kırşehir'de FETÖ'den Aranan Eski Başkomiser Yakalandı Kırşehir'de FETÖ'den Aranan Eski Başkomiser Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu