Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Fatma Zehra Kınık'tan Utandıran Hareket... Aileye 'Manevi Tazminat' Adı Altında Para Göndermiş!

İstanbul’da 9 Temmuz 2024’te meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Fatma Zehra Kınık Demir, yeni bir tartışmanın odağına oturdu. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Kınık Demir’in, kazada hayatını kaybeden gencin annesi Hasret Doğan’a, istemediğini belirttiği halde “manevi tazminat” kisvesi altında 500 bin TL gönderdiği iddia edildi.

'CEZADAN KURTULMAK İÇİN YOLLADIKLARI PARAYI KABUL ETMİYORUM'

Anne Hasret Doğan, "Defalarca para vermek istediler ancak ve kabul etmediğim halde, manevi tazminat adı altında zorla, kafalarına göre para yatırmışlar. Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek. Toplumun bu davaya sahip çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Daha sonra Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlenmişti. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görülmüştü.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: BirGün