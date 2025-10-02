Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin yamaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mudurnu’dan Bolu yönüne seyir halinde olan Ali Ü. yönetimindeki 44 BA 224 plakalı otomobil, Yazılar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yamaca çarptı. Kazada sürücü Ali Ü. ile eşi Şerife Ü. (72) yaralandı.

Evli çifti ölüm ayırdı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Şerife Ü. (72), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazanın, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.

