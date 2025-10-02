Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış görüleceğini açıkladı. Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin çevreleri, İstanbul’un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya’nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor... - Resim : 1
Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor. Marmara’da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ile İstanbul’un kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

Bursa: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 21°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
İstanbul: 23°C, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağışlı
Kırklareli: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı

Ege: Az bulutlu, kıyı kesimlerde zamanla parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar: 23°C, parçalı bulutlu
Denizli: 28°C, parçalı bulutlu
İzmir: 26°C, gece sağanak yağışlı
Muğla: 24°C, gece sağanak yağışlı

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor... - Resim : 2
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor, bazı illerde yağış etkili olacak

Akdeniz: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Antalya’nın doğu kıyılarında sağanak yağış öngörülüyor.

Adana: 32°C, çok bulutlu
Antalya: 29°C, öğle saatlerinde doğu kıyıları yağışlı
Burdur: 26°C, parçalı bulutlu
Hatay: 29°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 21°C
Eskişehir: 23°C
Konya: 22°C
Nevşehir: 19°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 23°C
Düzce: 24°C
Sinop: 23°C, sabah saatlerinde yağışlı
Zonguldak: 22°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimler, Artvin ve Amasya’nın kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 19°C, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağışlı
Rize: 21°C, sabah ve öğle saatlerinde yağışlı
Samsun: 20°C, sabah saatlerinde yağışlı
Trabzon: 20°C, sabah ve öğle saatlerinde yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda yer yer sağanak yağışlı.

Erzurum: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 15°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Malatya: 24°C, az bulutlu
Van: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Diyarbakır: 30°C
Gaziantep: 29°C
Mardin: 28°C
Siirt: 29°C

Kaynak: Haber Merkezi

