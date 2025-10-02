Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin çevreleri, İstanbul’un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya’nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor. Marmara’da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ile İstanbul’un kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

Bursa: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 21°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

İstanbul: 23°C, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağışlı

Kırklareli: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı

Ege: Az bulutlu, kıyı kesimlerde zamanla parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar: 23°C, parçalı bulutlu

Denizli: 28°C, parçalı bulutlu

İzmir: 26°C, gece sağanak yağışlı

Muğla: 24°C, gece sağanak yağışlı

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor, bazı illerde yağış etkili olacak

Akdeniz: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Antalya’nın doğu kıyılarında sağanak yağış öngörülüyor.

Adana: 32°C, çok bulutlu

Antalya: 29°C, öğle saatlerinde doğu kıyıları yağışlı

Burdur: 26°C, parçalı bulutlu

Hatay: 29°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 21°C

Eskişehir: 23°C

Konya: 22°C

Nevşehir: 19°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 23°C

Düzce: 24°C

Sinop: 23°C, sabah saatlerinde yağışlı

Zonguldak: 22°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimler, Artvin ve Amasya’nın kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 19°C, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağışlı

Rize: 21°C, sabah ve öğle saatlerinde yağışlı

Samsun: 20°C, sabah saatlerinde yağışlı

Trabzon: 20°C, sabah ve öğle saatlerinde yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda yer yer sağanak yağışlı.

Erzurum: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Kars: 15°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Malatya: 24°C, az bulutlu

Van: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Diyarbakır: 30°C

Gaziantep: 29°C

Mardin: 28°C

Siirt: 29°C

Kaynak: Haber Merkezi