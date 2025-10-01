Turgay Ciner’in Oğlu Atilla Ciner Tutuklandı

Can Yayın Holding soruşturması Ciner Grubu’na da uzandı. Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner tutuklandı.

Turgay Ciner’in Oğlu Atilla Ciner Tutuklandı
Can Yayın Holding’e yönelik 'kara para aklama ve suç örgütü' soruşturması Ciner Grubu’na sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada, Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass CEO’su Gökhan Şen tutuklandı. Yurt dışındaki Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar Can Yayın Holding’in yöneticileriyle birlikte çok sayıda kişi tutuklanırken, Habertürk, Show TV, Doğa Okulları ve Park Holding’e bağlı şirketler dahil olmak üzere onlarca şirkete TMSF kayyım atandı. Savcılık, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulduğunu ve suç gelirlerinin medya, enerji ve eğitim sektörlerinde yatırımlara yönlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

