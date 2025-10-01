O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksek

Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte ‘Hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak?’ soruları araştırılmaya başlanırken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik bir uyarı yapıldı. ‘Umarım tahminim tutmaz’ diyen Şen, Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak yeni yağışlı sistem için alarm verdi. Tarih verildi. Sağanak yağış su baskınlarını beraberinde getirecek.

Son Güncelleme:
O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteorolojiden Türkiye’ye yönelik peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak bazı bölgelerde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den yeni uyarı geldi. Cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Balkanlar üzerinden gelen mevcut serin ve yerel yağışlı hava, perşembe gününe kadar Türkiye genelinde etkisini sürdürecek.

O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksek - Resim : 1
Orhan Şen'den sağanak yağış uyarısı

CUMA GÜNÜ DAHA DA DÜŞECEK

Meteoroloji kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak olan yeni yağışlı sistem, sıcaklıkların sonbahar değerlerine düşmesine neden olacak. Bu sistemle birlikte gelecek olan yağışların, özellikle batı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Balkanlar üzerinden geliyor’ diyerek önemli uyarılarda bulundu:

• Çok Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler: "Cuma günü Ege sahillerine, Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Özellikle İzmir'in kuzeyi, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın Batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var."

• Olası Etkileri: Prof. Dr. Şen, bu yağışların büyük bir ihtimalle su baskınları yaratabileceğini ve önemli maddi zararları meydana getirebileceğini vurguladı.

• En Şiddetli Yağış Muğla'da: Yağışın şiddetini en fazla göstereceği yerlerin ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçeleri olduğu belirtildi.

• Uyarı Alanı: Şen, Çanakkale'den Antalya'nın Batı ilçelerine kadar bütün kıyı ilçelerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu ve karadaki, denizdeki vasıtalar ile evlerin kontrol altında tutulması tavsiyesinde bulundu.

Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Bir Anda BastıracakMeteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Bir Anda BastıracakGüncel
3 Büyükşehir İçin Sağanak Uyarısı!3 Büyükşehir İçin Sağanak Uyarısı!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Samsun'da FETÖ Operyasonu! 7 Kişi Gözaltına Alındı Samsun'da FETÖ Operyasonu! 7 Kişi Gözaltına Alındı
Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir Dev Şirket Arabistan'a Satıldı! Çalışanlar Diken Üstünde
TBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü, İlk Açıklama Geldi TBMM'de 5’li Zirve! Cumhurbaşkanı, Parti Başkanları ile Görüştü
Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı