O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksek

Meteorolojiden Türkiye’ye yönelik peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak bazı bölgelerde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den yeni uyarı geldi. Cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Balkanlar üzerinden gelen mevcut serin ve yerel yağışlı hava, perşembe gününe kadar Türkiye genelinde etkisini sürdürecek.

Orhan Şen'den sağanak yağış uyarısı

CUMA GÜNÜ DAHA DA DÜŞECEK

Meteoroloji kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak olan yeni yağışlı sistem, sıcaklıkların sonbahar değerlerine düşmesine neden olacak. Bu sistemle birlikte gelecek olan yağışların, özellikle batı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Balkanlar üzerinden geliyor’ diyerek önemli uyarılarda bulundu:

• Çok Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler: "Cuma günü Ege sahillerine, Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Özellikle İzmir'in kuzeyi, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın Batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var."

• Olası Etkileri: Prof. Dr. Şen, bu yağışların büyük bir ihtimalle su baskınları yaratabileceğini ve önemli maddi zararları meydana getirebileceğini vurguladı.

• En Şiddetli Yağış Muğla'da: Yağışın şiddetini en fazla göstereceği yerlerin ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçeleri olduğu belirtildi.

• Uyarı Alanı: Şen, Çanakkale'den Antalya'nın Batı ilçelerine kadar bütün kıyı ilçelerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu ve karadaki, denizdeki vasıtalar ile evlerin kontrol altında tutulması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi