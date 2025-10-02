Samsun’da Feci Kaza! 2 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kaza, Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 20 yaşındaki Avni G. yönetimindeki cip ile 43 yaşındaki Nursel Ö.’nün kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğundaki Nurhan Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Güllü Özer de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araç.

Kaza sonrası cipin motoru alev aldı, yangın akaryakıt istasyonu çalışanlarınca söndürüldü. Yaralanan her iki sürücünün de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.