Antalya'da Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde Muhammed Can Düzgün (20) idaresindeki 35 AJF 829 plakalı motosiklet, Kayaburnu Mahallesi'nde, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CEK 391 plakalı kamyonla çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyonun altında sürüklenen motosikletin sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

