Çorlu'da Sahte Altın Operasyonu

Çorlu'da sahte altın dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalandı.

Son Güncelleme:
Çorlu'da Sahte Altın Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte altın dolandırıcılığına karşı harekete geçildi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte altın ve çok sayıda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların aracı kullandığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.Ç, H.Ş, Ş.B ve İ.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerindeki aramalarda 89 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet 0,50 gramlık sahte altın, 98 bin 20 TL ve bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Altın Çorlu
Son Güncelleme:
İstanbul Kabusa Uyanacak! Valilik Uyardı, Bu Saatlere Dikkat İstanbul Kabusa Uyanacak! Valilik Uyardı, Bu Saatlere Dikkat
Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu! Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu! Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Dev Hava Yolu Şirketi İflas Etti! Tüm Uçuşlar Bir Anda İptal Oldu, Yüzlerce Çalışan İşsiz Kaldı Dev Hava Yolu Şirketi İflas Etti
Sakatlığı Bir Türlü Geçmiyordu! Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı: Ev Sahibi Kapının Önüne Koydu Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı