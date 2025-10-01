297 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Muğla'da Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 5 ayrı suçtan 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin lira para cezası ile aranan hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA