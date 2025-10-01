297 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Muğla'da Yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hakkında 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

297 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Muğla'da Yakalandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 5 ayrı suçtan 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin lira para cezası ile aranan hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

