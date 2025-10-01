Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu! Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu! Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Aydın’ın Nazili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bereketli Mahallesi’nde Nazilli 5. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği faaliyet kapsamında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak suçundan (4 yıl 15 gün) kesinleşmiş hapis cezası bulunan (1) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

