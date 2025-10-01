Samsun'da IŞİD Operasyonu, 1 Gözaltı
Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlanan Iraklı şahıs, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Samsun’da terör örgütü IŞİD’e yönelij operasyonda yabancı uyruklu bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, Irak'ta bulunduğu dönemde IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu iddia edilen N.M.Z.Z. (55) yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlanan Iraklı şahıs, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
