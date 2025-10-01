İstanbul Kabusa Uyanacak! Valilik Uyardı, Bu Saatlere Dikkat

İstanbul’da yarın sabah şiddetli fırtına bekleniyor. Valilik, 75 km hızla esecek rüzgârın çatı uçurmadan ağaç devirmeye kadar ciddi riskler yaratabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

İstanbul, yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgârın etkisi altına girecek. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son raporlara dayanarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Özellikle sabah saatleri için dikkatli olunması istendi.

Açıklamaya göre Marmara genelinde rüzgâr, doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ile 75 kilometre hızla esecek. Bu kuvvetli rüzgârın çatı uçurabileceği, ağaçları devirebileceği, deniz ulaşımında aksamalar yaşatabileceği ve şehir genelinde günlük hayatı zorlaştırabileceği bildirildi. Özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde etkili olması beklenen fırtına için "Dikkatli olun" uyarısı yapıldı.

ETKİSİNİ NE ZAMAN YİTİRECEK?

İstanbul genelinde fırtınanın sabah saatlerinde en şiddetli anlarını yaşatacağı, öğleye doğru ise etkisini yitireceği belirtildi. Yetkililer, özellikle araç sahiplerini, deniz ulaşımını kullanacak yolcuları ve inşaat bölgelerine yakın kesimlerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

