92 Yıllık Otomotiv Devi 7 Fabrikasına Kepenk Vuruyor! 20 Bin Çalışan İşsiz Kalacak

1933 yılında kurulan Japon otomotiv devi Nissan, radikal bir karara imza attı. Çin’in otomotiv piyasasında düşük maliyetlerle üretim yapması ve markanın yaşadığı batarya sorunu krize neden oldu. Nissan, 7 fabrikasına kepenk vuruyor.

7 FABRİKASINA KEPENK VURULUYOR! 20 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

Japon otomotiv devi Nissan, batarya tedarikinde yaşanan aksaklıklar ve düşük maliyetli Çinli rakiplerin rekabeti nedeniyle üretim kapasitesini yarıya indirme kararı aldı. Şirketin bu kapsamda 7 fabrikasını kapatacağı ve yaklaşık 20 bin çalışanıyla yollarını ayıracağı bildirildi.

BATARYA KRİZİ PATLAK VERDİ

Nissan’ın yeni modeli LEAF, batarya tedarikindeki darboğaz nedeniyle ciddi üretim kaybı yaşadı. Japonya'daki Tochigi fabrikasında üretilen yeni nesil LEAF, Eylül-Kasım döneminde yarı kapasiteyle üretildi. Ancak bu üretim elektrik kısmına darbe vurdu.

ÇİN MARKALARINA YÖNELDİLER

Toyota'nın Tayland tesislerinde Çin menşeli parçalarla üretime başlamasının ardından Nissan da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz ve Ford gibi birçok global marka da maliyetleri dengelemek için Çin merkezli tedarik çözümlerine yönelmiş durumda.

