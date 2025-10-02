Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi: Yeni Rekorlar Yolda mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Goldman Sachs, özel yatırımcı ilgisi ve ETF girişlerindeki artışla altının 2026’da 4.300 doları aşabileceğini, hatta 5.000 dolara yaklaşabileceğini öngördü. Uzmanlara göre faiz indirim beklentileri ve siyasi belirsizlik altına destek verirken, sert yükselişlerin ardından bugün ons ve gram altında düşüş yaşandı.

Altın, 2025 yılına damgasını vuran emtiaların başında geldi. Yılbaşından bu yana yüzde 47 artış gösteren altın, 1979’dan bu yana en büyük yıllık yükselişine doğru ilerliyor. Bu çıkışta, merkez bankalarının koordineli alımları, ETF talebindeki artış ve ABD Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirimlerine başlaması etkili oldu.

Dün 3 bin 895 dolarla tarihi zirvesine ulaşan ons altın, bugün gerilemeye başladı

ONS ALTIN GERİLEDİ

Dün 3 bin 895 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, bu sabah itibarıyla 3 bin 867 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolardaki kısmi yükseliş ve sert fiyat hareketleri altını baskılarken, küresel faiz indirimi beklentileri ve siyasi belirsizlik fiyatlara destek sağlamaya devam ediyor.

Gram altın Kapalıçarşı’da 5 bin 343 liradan işlem görüyor.

GRAM 5 BİN 171 LİRA

Gram altın ise dün resmi rakamlarda 5 bin 215 lira ile rekor kırdıktan sonra bu sabah 5 bin 171 lira seviyesine geriledi. Kapalıçarşı ile resmi fiyatlar arasındaki fark ise sürdü. Çarşıda gram altın 5 bin 343 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi