Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi: Yeni Rekorlar Yolda mı?

Yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kazanan altın, 1980’den bu yana görülen en yüksek enflasyona göre düzeltilmiş seviyeyi aştı. Dün 3 bin 895 dolarla tarihi zirvesine ulaşan ons altın, bugün gerilemeye başladı. Gram altın ise resmi fiyatlarda 5 bin 171 liraya çekildi, Kapalıçarşı’da ise 5 bin 343 liradan işlem görüyor.

Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi: Yeni Rekorlar Yolda mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Goldman Sachs, özel yatırımcı ilgisi ve ETF girişlerindeki artışla altının 2026’da 4.300 doları aşabileceğini, hatta 5.000 dolara yaklaşabileceğini öngördü. Uzmanlara göre faiz indirim beklentileri ve siyasi belirsizlik altına destek verirken, sert yükselişlerin ardından bugün ons ve gram altında düşüş yaşandı.

Altın, 2025 yılına damgasını vuran emtiaların başında geldi. Yılbaşından bu yana yüzde 47 artış gösteren altın, 1979’dan bu yana en büyük yıllık yükselişine doğru ilerliyor. Bu çıkışta, merkez bankalarının koordineli alımları, ETF talebindeki artış ve ABD Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirimlerine başlaması etkili oldu.

Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi: Yeni Rekorlar Yolda mı? - Resim : 1
Dün 3 bin 895 dolarla tarihi zirvesine ulaşan ons altın, bugün gerilemeye başladı

ONS ALTIN GERİLEDİ

Dün 3 bin 895 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, bu sabah itibarıyla 3 bin 867 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolardaki kısmi yükseliş ve sert fiyat hareketleri altını baskılarken, küresel faiz indirimi beklentileri ve siyasi belirsizlik fiyatlara destek sağlamaya devam ediyor.

Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi: Yeni Rekorlar Yolda mı? - Resim : 2
Gram altın Kapalıçarşı’da 5 bin 343 liradan işlem görüyor.

GRAM 5 BİN 171 LİRA

Gram altın ise dün resmi rakamlarda 5 bin 215 lira ile rekor kırdıktan sonra bu sabah 5 bin 171 lira seviyesine geriledi. Kapalıçarşı ile resmi fiyatlar arasındaki fark ise sürdü. Çarşıda gram altın 5 bin 343 liradan satılıyor.

ABD’de Lambalar Söndü, Altında 46 Yıllık Rekor Kırıldı! Dev Bankadan Korkutan Tahmin: 4.200 Doları AşacakABD’de Lambalar Söndü, Altında 46 Yıllık Rekor Kırıldı! Dev Bankadan Korkutan Tahmin: 4.200 Doları AşacakEkonomi

Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden SıçradıAltın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden SıçradıEkonomi

ABD'de Hükümet Kapandı, Piyasalar Tepetaklak! Altında Tarihi ZirveABD'de Hükümet Kapandı, Piyasalar Tepetaklak! Altında Tarihi ZirveEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Dolar ve Euroda Son Durum Ne? Dolar ve Euroda Son Durum Ne?
İkinci El Araçta Büyük Risk: Sahte Rapor, Anlaşmalı Ekspertiz, Fahiş Fiyat İkinci El Araçta Büyük Risk: Sahte Rapor, Anlaşmalı Ekspertiz, Fahiş Fiyat
Anlaşma Resmen Tamam! Herkesin Mutfağında Bulunuyordu: Türkiye’nin Makarna Devi Japonlara Satıldı Türkiye'nin Makarna Devi Artık Japonların
Dışarıya Güneş Kremi Süremeden Çıkamayanlar Dikkat! 18 Ürün Raflardan Toplandı, 8 Markanın Üretimi Durduruldu Güneş Kremi Skandalı! O Ürünler Raflardan Toplandı
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı: Fransa-Türkiye-Suriye Hattında Dehşet Ailesi Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!