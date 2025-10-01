ABD'de Hükümet Kapandı, Piyasalar Tepetaklak! Altında Tarihi Zirve

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de federal hükümetin kapanması ve işgücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın sabah saatlerinde 3875,50 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İç piyasada da gram altın güçlü alımlarla 5181 liraya yükselerek rekorunu yeniledi.

Altın fiyatları, siyasi riskler ve küresel ekonomide yavaşlama beklentileriyle destek bulmaya devam ediyor. Ons altın rekor seviyeden başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3863,40 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederek, altının yurt dışı alıcılar için cazip kalmasını sağladı.

Güvenli liman talebiyle ons altın 3875 doları görerek yeni rekor kırdı, gram altın da 5181 liraya ulaştı.

GRAM ALTIN ZİRVEDE

Salı günü yaşanan sert düşüşün ardından toparlanan gram altın, 5181 liraya ulaşarak tarihi zirve gördü. Şu anda 5161 lira seviyesinde işlem gören gram altın yatırımcıların yakın takibinde.

FED İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Altındaki ralliyi besleyen en önemli unsur, ABD istihdam piyasasından gelen veriler oldu. JOLTS anketi, ülkede istihdamın yavaşladığını ortaya koyarken bu durum, Fed’in faiz indirimi ihtimalini artırdı. Piyasalar bu ay 25 baz puanlık indirimi fiyatlarken, Aralık ayında da bir adım daha bekleniyor. ABD Kongresi’ndeki bütçe çıkmazı nedeniyle kapanan hükümet, tarım dışı istihdam gibi kritik verilerin açıklanmasını da geciktirebilir.

DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞTE

Altındaki tarihi ralli, gümüş ve diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüş yüzde 1,5 artışla 47,39 dolara çıkarak son 14 yılın zirvesini gördü. Platin yüzde 1,4 değer kazanarak 1595,85 dolara, paladyum ise yüzde 0,9 artışla 1267,75 dolara ulaştı.

