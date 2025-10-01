ABD’de Lambalar Söndü, Altında 46 Yıllık Rekor Kırıldı! Dev Bankadan Korkutan Tahmin: 4.200 Doları Aşacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de federal hükümetin resmen kapanmasıyla küresel piyasalarda altın fiyatları uçtu gitti. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü ons altın 3.875 doları aşarak 1979'dan bu yana en büyük yıllık kazancını görmüş oldu. Ülkemizde de gram altın ilk kez 5 bin 160 TL’yi aşarak rekor tazelerken dev bankadan korkutan tahmin geldi.

ABD’DE LAMBALAR SÖNDÜ ALTINDA 46 YILLIK REKOR KIRILDI

Bloomberg verilerine göre, ABD hükümetinin kapanmasının ardından ons altın, gün içinde 3.875,53 dolar seviyesini görerek yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Bu yıl yüzde 47'den fazla değer kazanan altın, böylece 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergilemiş oldu.

DEV BAKADAN 4.200 DOLAR TAHMİNİ

DEV BAKADAN 4.200 DOLAR TAHMİNİ

Uzmanlar, hükümetin kapanmasının ABD doları üzerinde baskı yaratacağını ve Cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam gibi kritik ekonomik verilerin gecikebileceğini belirtiyor. Öte yandan UBS ise ons için 4.200 dolar tahmini yaptı.

1 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki 1 Ekim bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 1 Ekim 2025 güncel altın fiyatları;

Gram altın alış fiyatı 5.167,17 TL

Gram altın satış fiyatı 5.167,79 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 8.568,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 8.638,00 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 34.165,00 TL

Cumhuriyet altın satış fiyatı 34.441,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 17.135,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 17.286,00 TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Altındaki ralliyi destekleyen temel ekonomik unsur, ABD istihdam piyasasından gelen veriler oldu. Ayrı bir JOLTS anketi, ABD'de istihdamın yavaşladığını gösterdi ve bu durum piyasalarda Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisini artırdı.

Piyasalarda bu ay 25 baz puanlık bir indirim için beklentiler güçlenirken, Aralık ayında da bir faiz indirimi bekleniyor.

Kongre'deki fon çıkmazının tetiklediği hükümetin olası kapanması, Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu gibi önemli verilerin açıklanmasını geciktirme riski taşıyor.

