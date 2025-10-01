Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Kur Bilgileri...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye finans piyasalarında döviz kurları, küresel ekonomik gelişmeler ve yerli enflasyon verileriyle yakından ilişkili seyir izlemeye devam ediyor. 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla, Dolar/TL kuru sabah saatlerinde yaklaşık 34,25 - 34,35 bandında işlem görürken, Euro/TL ise 37,10 - 37,25 aralığında konumlanıyor. Bu değerler, serbest piyasa verilerine dayalı tahmini aralıklar olup, anlık dalgalanmalara açıktır. Önceki güne kıyasla Dolar/TL'de yüzde 0,15'lik hafif bir yükseliş gözlenirken, Euro/TL'de ise yüzde 0,08'lik stabil bir seyir hakim.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları ve Avrupa Birliği ekonomik verilerinin, önümüzdeki günlerde kurları etkileyebileceğini belirtiyor. Yatırımcılara, güncel kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) efektif satış kuru veya yetkili müesseselerden doğrulamaları öneriliyor. Piyasalar, hafta sonuna doğru olası jeopolitik risklerle tetikte.

Dolar/TL saat 09:41 itibarıyla 41,5940 TL'den işlem görürken, euro ise aynı saat itibarıyla 48,9661 TL seviyelerinde seyrediyor.

