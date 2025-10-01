TOBB Nefes Kredisi’nde Başvuru Tarihi Belli Oldu! Yüzde 32 Faiz Uygulanacak, İşte Detaylar…

KOBİ’lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi’nde başvurular 2 Ekim itibariyle başlıyor. TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilecek. Bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Peki kredi başvuruları hangi bankalardan yapılabilecek? Faiz oranı ne kadar? İşte detaylar…

Son Güncelleme:
TOBB Nefes Kredisi’nde Başvuru Tarihi Belli Oldu! Yüzde 32 Faiz Uygulanacak, İşte Detaylar…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen TOBB Nefes Kredisi uygulamasında yeni dönem 2 Ekim 2025 (yarın) itibariyle başlıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen kredi programı, işletmelere uygun koşullarda finansman desteği sunacak. Yeni dönemde, TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyeleri bu kredi imkanından yararlanabilecek.

TOBB Nefes Kredisi’nde Başvuru Tarihi Belli Oldu! Yüzde 32 Faiz Uygulanacak, İşte Detaylar… - Resim : 1
24 ay üzerinde yüzde 32 faiz uygulanacak

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılabilecek.

TOPLAM KREDİ HACMİ NE KADAR?

Firmalar, en fazla 1,5 milyon TL tutarında kredi kullanabilecek. Toplam kredi hacmi ise 25 milyar TL olarak belirlendi. Kredi geri ödemeleri, ilk 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere, azami 36 ay vadeyle gerçekleştirilecek. 24 aya kadar olan vadelerde yüzde 33, daha uzun vadelerde ise yüzde 32 faiz oranı uygulanacak.

TOBB Nefes Kredisi’nde Başvuru Tarihi Belli Oldu! Yüzde 32 Faiz Uygulanacak, İşte Detaylar… - Resim : 2
Toplam kredi hacmi ise 25 milyar TL

DAHA ÖNCE 30 MİLYAR TL DAĞITILDI

TOBB tarafından Temmuz 2025’te sağlanan Nefes Kredisi ile 23 bin 515 işletmeye toplam 30 milyar TL kredi desteği verilmişti. Yeni kredi paketiyle, işletmelerin özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde nakit akışını sürdürebilmesi hedefleniyor.

“KOBİ’LERİN YANINDAYIZ”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimin KOBİ’ler için en büyük sorun haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Üyelerimizin sahadaki en büyük sıkıntısı finansman bulmak. KOBİ kredilerindeki büyüme sınırı, erişimi daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle Nefes Kredisi gibi desteklerle işletmelerimizin ayakta kalmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalarla iş birliği yaparak yeni bir kaynak oluşturduk.

TOBB Nefes Kredisi’nde Başvuru Tarihi Belli Oldu! Yüzde 32 Faiz Uygulanacak, İşte Detaylar… - Resim : 3
Başvurular yarın başlıyor

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmeler başvuru yapabilir.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 2 Ekim 2025 itibariyle alınacak.

KREDİ LİMİTİ NEDİR?

Her bir firma için azami 1,5 milyon TL.

VADE VE FAİZ ORANLARI NASIL?

6 ay anapara ödemesiz, toplamda 36 ay vadeli.

24 aya kadar: %33 faiz

24 ay üzeri: %32 faiz

KOBİ Tanımı Değişti! Hasılat Sınırında Büyük ArtışKOBİ Tanımı Değişti! Hasılat Sınırında Büyük ArtışEkonomi

52 Bin KOBİ'ye KOSGEB'ten Destek! Öncelik O Sektöre Verilecek52 Bin KOBİ'ye KOSGEB'ten Destek! Öncelik O Sektöre VerilecekEkonomi

KOBİ'ler için yeni karar: Limit artırıldıKOBİ'ler için yeni karar: Limit artırıldıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TOBB Nefes Kredisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği KOBİ
Son Güncelleme:
Okan Buruk Açıkladı! Liverpool Maçının Baş Kahramanı Osimhen'in Son Durumu Belli Oldu: Kötü Haber… Osimhen'in Son Durumu Belli Oldu
Galatasaray Cehennemi Yaşattı: Liverpool’un Yıldızı Muhammed Salah Buna Daha Fazla Dayanamadı Cehennemi Yaşadı! Daha Fazla Dayanamadı
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Kur Bilgileri... Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Güncellenen Evlilik Kredisi Başvuruları Başladı: Genç Çiftlere Faizsiz Destek Artıyor, İşte Şartlar... Güncellenen Evlilik Kredisi Başvuruları Başladı, İşte Şartlar...
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı