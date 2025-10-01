TOBB Nefes Kredisi’nde Başvuru Tarihi Belli Oldu! Yüzde 32 Faiz Uygulanacak, İşte Detaylar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen TOBB Nefes Kredisi uygulamasında yeni dönem 2 Ekim 2025 (yarın) itibariyle başlıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen kredi programı, işletmelere uygun koşullarda finansman desteği sunacak. Yeni dönemde, TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyeleri bu kredi imkanından yararlanabilecek.

24 ay üzerinde yüzde 32 faiz uygulanacak

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılabilecek.

TOPLAM KREDİ HACMİ NE KADAR?

Firmalar, en fazla 1,5 milyon TL tutarında kredi kullanabilecek. Toplam kredi hacmi ise 25 milyar TL olarak belirlendi. Kredi geri ödemeleri, ilk 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere, azami 36 ay vadeyle gerçekleştirilecek. 24 aya kadar olan vadelerde yüzde 33, daha uzun vadelerde ise yüzde 32 faiz oranı uygulanacak.

DAHA ÖNCE 30 MİLYAR TL DAĞITILDI

TOBB tarafından Temmuz 2025’te sağlanan Nefes Kredisi ile 23 bin 515 işletmeye toplam 30 milyar TL kredi desteği verilmişti. Yeni kredi paketiyle, işletmelerin özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde nakit akışını sürdürebilmesi hedefleniyor.

“KOBİ’LERİN YANINDAYIZ”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimin KOBİ’ler için en büyük sorun haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Üyelerimizin sahadaki en büyük sıkıntısı finansman bulmak. KOBİ kredilerindeki büyüme sınırı, erişimi daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle Nefes Kredisi gibi desteklerle işletmelerimizin ayakta kalmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalarla iş birliği yaparak yeni bir kaynak oluşturduk.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmeler başvuru yapabilir.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 2 Ekim 2025 itibariyle alınacak.

KREDİ LİMİTİ NEDİR?

Her bir firma için azami 1,5 milyon TL.

VADE VE FAİZ ORANLARI NASIL?

6 ay anapara ödemesiz, toplamda 36 ay vadeli.

24 aya kadar: %33 faiz

24 ay üzeri: %32 faiz

Kaynak: Haber Merkezi