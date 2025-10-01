Güncellenen Evlilik Kredisi Başvuruları Başladı: Genç Çiftlere Faizsiz Destek Artıyor, İşte Şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisi programını güncelleyerek başvuru alımını başlattı. 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arası çiftlere 200 bin TL faizsiz kredi verilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurusuyla, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında güncellenen evlilik kredisi başvuruları alınmaya başlandı. Program, genç çiftlerin yuva kurmasını desteklemeyi amaçlıyor ve tüm Türkiye'de 81 ilde geçerli olacak. Yeni düzenlemeye göre, her iki tarafın da 18-25 yaş arasında olduğu çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasında olanlara ise 200 bin TL faizsiz kredi sağlanacak. Başvuru için gelir şartı, son 6 aylık gelire göre asgari ücretin 2,5 katı olarak yükseltildi (önceki 2,3 katından).

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kredi alabilmek için çiftlerin evlilik planı yapması ve vatandaşlık şartlarını taşıması gerekiyor. Ödemelerde esneklik de artırıldı: Çiftler, kredi aldıktan sonraki 48 ay içinde çocuk sahibi olurlarsa, her çocuk için 12 ay erteleme hakkından yararlanabilecek. Başvurular, bugün itibarıyla e-Devlet platformu üzerinden ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Programa bugüne dek ülke genelinde 158 bin 488 çift başvurdu, 117 bin 184'ü evlilik ve danışmanlık hizmetlerinden faydalandı, 59 bin 54'ü ise krediye hak kazandı. Bakanlık, güncellemelerle daha fazla gencin evlenmesini teşvik etmeyi hedefliyor.

