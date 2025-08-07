KOBİ Tanımı Değişti! Hasılat Sınırında Büyük Artış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) tanımında yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bir işletmenin KOBİ olarak kabul edilmesine ilişkin net satış veya mali bilanço üst sınırı 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarıldığı bildirildi.

Karara göre, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi