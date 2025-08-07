Mor Altının Hasadı Karadeniz'de Başladı! Kilosuna 500 Liradan Kapı Açılıyor: Üreten Köşeyi Dönüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kırsal kalkınma odaklı projeleriyle temeli atılan mavi yemiş üretimi, kentte alternatif gelir kaynağı olarak güçleniyor. 2020 yılından bu yana yürütülen fidan ve sulama altyapısı destekleriyle mavi yemiş üretimi, 2025 yılı itibarıyla 176 dekarlık alana ulaşmış durumda.

KİLOSU 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Bu yılki hasatla birlikte ürün piyasada kilogramı 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle fındık veriminde düşüş yaşayan üreticilerin yöneldiği mavi yemiş, ekonomik geri dönüşüyle yüz güldürüyor. Ürün, fındığın yanında önemli bir yan gelir kaynağı haline gelirken, üreticilerden olumlu geri dönüşler alınıyor.

ÜRETİCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Verimli toprak yapısı ve iklim koşulları nedeniyle Ordu’da yüksek kaliteyle yetiştirilen mavi yemiş, pazar değeri açısından da dikkat çekiyor. Fındık bahçelerinde dönüşüm yapan birçok çiftçi, mavi yemiş sayesinde birim alandan elde ettiği kazancı artırdığını belirtiyor.

Mavi yemişin bölgede alternatif tarım modeli olarak benimsenmesi, kırsal kalkınma açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik desteklerinin önümüzdeki yıllarda da artarak sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi