Türkiye'nin 77 Yıla Adını Yazdıran Fırın Deviydi! Mahkeme Kararında Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Destereciler Fırını’nın yanı sıra işletmeyle bağlantılı Berker Destereci, İsmet Destereci, Ekin Gıda, Icebee Gıda ve Set 10 İnşaat için açılan konkordato davasında kritik bir karar aldı. Komiser heyetinin raporu doğrultusunda, 14 Mayıs 2025’te başlayan geçici mühletin, 14 Ağustos’ta sona erecek olması nedeniyle sürenin 2 ay daha uzatılması uygun bulundu.

TÜM TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Alınan karara göre geçici mühlet, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 2 ay boyunca geçerliliğini koruyacak. Mahkeme, bu süreçte yürürlükte olan tüm yasal tedbirlerin ve kısıtlamaların da aynen uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

TASDİK DURUŞMASININ TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinde önemli bir adım olan tasdik duruşmasının 23 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu duruşmada, işletmenin konkordato planının kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

TEKİRDAĞ'IN MARKASI HALİNE GELMİŞTİ

Sektördeki geçmişiyle dikkat çeken Destereciler Fırını, özellikle Tekirdağ’da tanınan ve güvenilen bir marka haline gelmişti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve finansal yükler, firmanın konkordato talebinde bulunmasına neden olmuştu.

Konkordato sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, mahkemenin tanıdığı bu ek süre, şirketin mali yapısını yeniden toparlaması için kritik önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi