İkinci El Araçta Büyük Risk: Sahte Rapor, Anlaşmalı Ekspertiz, Fahiş Fiyat

Türkiye’de ikinci el araç piyasası her geçen yıl daha da büyüyor. Yılda yaklaşık 8 milyon aracın el değiştirdiği sektörde, ekspertiz firmaları da deyim yerindeyse her köşede açılıyor. Ancak tüketiciyi koruması gereken bu firmalar, bazı durumlarda güvenlik yerine yeni mağduriyetlerin kapısını aralıyor. Ekspertizler yoluyla kazalı araca “temiz” raporu verilmesi ve fahiş fiyatlar yeni bir sorun alanı yaratıyor.

Ekspertiz ücretleri 20 bin liraya ulaştı

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, ekspertiz sektöründe yeterli denetim olmadığı için “kapı önü ekspertizi” denilen kayıt dışı yapılanmaların da sayısı hızla artıyor. Sektör temsilcileri, kurumsal firmaların MYK sertifikalı uzman teknisyenlerle çalıştığını vurgularken, kayıt dışı kişilerin hazırladığı hileli raporların piyasayı riske soktuğunu belirtiyor. Türkiye’de 10-15 büyük kurumsal firma bulunurken, bunların dışında binlerce küçük ölçekli ya da kayıt dışı işletmenin faaliyette olduğu tahmin ediliyor.

FİYATLAR UÇTU

Ekspertiz hizmeti almak isteyen tüketici fiyat karmaşasıyla karşılaşıyor. Basit bir diagnostik inceleme 3 bin liradan başlarken, kapsamlı paketlerde ücretler 20 bin liraya kadar çıkıyor. Örneğin küçük bir hasarın tespit edilmesi için ödenen ekspertiz ücreti bile 8 bin 500 lirayı bulabiliyor.

Güvenlik için son kale olması gereken ekspertiz sektörü yeni riskler doğuruyor.

'SORUN HALİNE GELİYOR'

Ekspertiz firmalarının sunduğu “mini, standart, full ve ekstra full” paketler arasında da standart bir kriter bulunmuyor. Tüketici dernekleri, ekspertiz raporlarının güvenlik için asli bir hizmet olduğunu, fahiş fiyat ve hileli raporların kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Elden para alan, fatura kesmeyen firmaların raporlarının güvenilir olmadığını vurgulayan dernekler, “Ekspertiz dolandırıcılığa karşı son kale olmaktan çıkıp kendi başına bir sorun haline geliyor. Yılda 8-10 milyon aracın geçtiği bu sektör sıkı denetim altına alınmalı” uyarısında bulunuyor.

İddiaya göre bazı galeriler, satmak istedikleri kazalı araçları anlaşmalı ekspertizlere götürerek temiz rapor alıyor. Aracını başka bir firmaya kontrol ettiren tüketiciler gerçeği öğrendiğinde ise uzun dava süreçleriyle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi