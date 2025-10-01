Spotify’dan Abonelik Ücretlerine Büyük Zam! İşte Yeni Fiyat Listesi… Ücretsiz Denem Tarih Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Popüler çevrim içi müzik platformu Spotify, Türkiye’de abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Açıklanan yeri fiyatlara göre bireysel abonelik ücreti 59,99 TL’den 99 TL’ye yükseldi. Öğrenci paketi 32,99 TL’den 55 TL’ye, Duo paketi 79,99 TL’den 135 TL’ye, Aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye yükseldi.

YÜZDE 66 ZAM

Spotify Türkiye’de fiyatlarına toplamda yüzde 66 zam uyguladı. Öte yandan şirket ücretsiz deneme süresini de kaldırdığını açıkladı.

Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, 20 yılın ardından görevini bırakacağını duyurmuştu.

1 Ocak 2026 itibarıyla yönetim kurulu başkanlığına Ek’in yerine Spotify’ın eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström “çift CEO” olarak geçeceği ifade edilmişti.

Fiyatlara yüzde 66 oranında zam

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ, Spotify AB ve Spotify Technology SA'dan oluşan ekonomik bütünlük (Spotify) hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşümün, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamın önemli parçası haline getirdiğine vurgu yapılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi