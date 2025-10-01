Dev Hava Yolu Şirketi İflas Etti! Tüm Uçuşlar Bir Anda İptal Oldu, Yüzlerce Çalışan İşsiz Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzlanda merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Fly PLAY, mali kriz nedeniyle iflasını açıkladı. İflas kararı sonrası tüm uçuşlar iptal oldu.

DEV HAVA YOLU ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "Fly PLAY hf. faaliyetlerini durdurmuştur ve tüm uçuşlar iptal edilmiştir. Yolcularımıza diğer havayollarının uçuşlarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Bazı şirketler özel 'kurtarma tarifeleri' sunabilir" ifadeleri yer aldı. Kredi kartıyla bilet alan yolcuların bankalarıyla iletişime geçmesi, tur paketi kapsamında bilet alanların ise seyahat acenteleriyle görüşmesi istendi.

UÇUŞLAR BİR ANDA DURDURULDU! YÜZLERCE ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

İzlanda medyası RUV'un aktardığına göre şirketin iflası, yaklaşık 400 çalışanın da işini kaybetmesine yol açtı. Binlerce yolcunun ise ya seyahat planları iptal oldu ya da evlerine dönebilmek için başka yollar aramak zorunda kaldılar.

PLAY Havayolları, Temmuz 2019'da kuruldu ve Haziran 2021'de Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndan ilk seferlerini başlattı. Başlangıçta Alicante, Tenerife, Londra, Paris, Kopenhag ve Berlin gibi Avrupa şehirlerine uçuyordu. Ayrıca Londra-Reykjavik hattında da hizmet veriyordu. Ancak şirket, 1 Kasım sonrasına bilet satışlarını durdurmuştu.

